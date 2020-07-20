Небезпечна подія трапилося біля Сум
Як повідомив заступник міського голови з питань ЖКГ Олександр Журба на своїй сторінці у Facebook, близько Сум стався викид токсичного одоранту з сильним неприємним запахом.
Наголошується, що НП сталася біля села Ганнівка в ніч з 19 на 20 липня. Місцеві жителі скаржилися на неприємний запах.
"Низькі концентрації (одоранту, - ред.) (близько 4 мільйонних часток) викликають подразнення шкіри і очей, головний біль, нудоту, уповільнення дихання. По можливості закрийте вікна; зволожуйте повітря в приміщенні; в разі погіршення самопочуття, зверніться за допомогою до лікаря", - зазначив Олександр Журба.
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Він додав, що одорант є токсичною речовиною другого класу небезпеки.
Відзначимо, в соцмережах жителі Сум ще напередодні скаржитися на неприємний запах у різних районах міста, при цьому людей охоплював сильний кашель і було важко дихати.
Як відомо, одорант - речовина, яку додають в газ, щоб надати йому сильний специфічний запах. Саме за допомогою цієї речовини можна визначити місця витоку газу.
В Україні для одоризації вуглеводневих газів використовують етилмеркаптан - безбарвну прозору рідину, з'єднання сірки, яка має різкий неприємний запах.
Зазначимо, багатьох обурив той факт, що про НП, що може загрожувати здоров'ю сповістили пізно і таким способом.
"Це замість того щоб повідомити людей вчасно о 10 чи 11 вечора, що для чого і так є. А тє що у фейсбуці 30% лише Сумчан то теж нічо, головне написати.
Замість того щоб вибачитися, визнати провину і заспокоїти людей", "Краще пізно ніж ніколи, та висновки люди роблять...", "Скажіть, хто відповідальний за оповіщення евакуацію і захист населення при таких ситуаціях ? ДСНС вчора в ночі мені відповіло шо Сумигаз не надає інформації і вони нічого зробити не можуть", - пишуть в Мережі.
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