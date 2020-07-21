Стало відомо, що в столиці прогримів вибух поруч зі станцією метро

Інцидент стався у вівторок, 21 липня, біля станції метро "Мінська". Повідомляється, що пролунав вибух. Що саме послужило причиною, поки невідомо, передає "Київ Оперативний".

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що біля згаданої станції метро виявили підозрілу валізу. Почалася евакуація людей, на місце викликали вибухотехніків.

Пізніше з'явилася інформація, що вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський». Близько 12 години анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26.

Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію і виявили небезпечні предмети. Вибухівку, закріплену між легковою машиною і автокіосками, знешкодили.

В цей час у Луцьку проходить спецоперація з визволення заручників. Так, чоловік, у якого проблеми з психікою і який називає себе Максим Плохой, у вівторок, 21 липня взяв в заручники пасажирів автобуса. За словами загарбника, у нього достатньо зброї і боєприпасів. Також він заявив про ще одну бомбу в іншому місці, яку може підірвати дистанційно. Він підкреслив, що його "смерть не завадить вибухам".

За інформацією СБУ, заручників близько 10. На вікнах автобуса видно сліди від пострілів, терорист кілька разів стріляв у бік поліцейських. На місце стягнули важку техніку і виставили снайперів.

Відомо, що Максим Плохой веде спілкування з журналістами за допомогою соціальних мереж. Чоловік висунув кілька загальних вимог, пов'язаних із "боротьбою з системою". Крім того, через телефони заручників він спілкується з їх родичами і просить поширювати інформацію про захоплення автобуса в ЗМІ.

В Луцьк терміново прибув керівник МВС Арсен Аваков, який буде особисто координувати дії правоохоронців.

Нагадаємо, захоплення автобуса із заручниками в Луцьку, з'явилися фото і вимоги: "Зеленський і Порошенко повинні..."

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