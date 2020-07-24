У Лисичанську вандали осквернили пам'ятник загиблим воїнам АТО

Як передає Politeka.net, про це повідомив місний мешканець на своїй сторінці в Facebook.

"В Лисичанську у річницю звільнення міста від окупантів вандали облили фарбою пам'ятник загиблим визволителям", - повідомив він.

Користувачі мережі обурилися таким вчинком, а деякі навіть почали пошуки хуліганів.
 
"Як вони зараз вилізли", "Ці виродки тільки з пам'ятками можуть воювати!", "І коли ж ці виродки вже подохнуть?", "А вранці ми поклали квіти, було чисто...", - писали під постом.
Раніше ми повідомляли, що дівчата розгнівали жителів Києва, влаштувавши непристойні танці біля хреста.

Компанія влаштувала "божественну тусу" на природі, під час якої дві юні особи вирішили станцювати біля дерев'яного хреста. Просто розважитися підліткам виявилося мало, тому вони зняли свої танці на відео і опублікували в соціальній мережі.

У ролику дівчата притискаються до хреста різними частинами тіла і танцюють під пісню, в якій згадується Ісус Христос Господь. На задньому плані можна помітити ще одну пару, яка, мабуть, не захотіла брати участь в зухвалу витівку.