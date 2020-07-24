У Лисичанську вандали осквернили пам'ятник загиблим воїнам АТО
Як передає Politeka.net, про це повідомив місний мешканець на своїй сторінці в Facebook.
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Компанія влаштувала "божественну тусу" на природі, під час якої дві юні особи вирішили станцювати біля дерев'яного хреста. Просто розважитися підліткам виявилося мало, тому вони зняли свої танці на відео і опублікували в соціальній мережі.
У ролику дівчата притискаються до хреста різними частинами тіла і танцюють під пісню, в якій згадується Ісус Христос Господь. На задньому плані можна помітити ще одну пару, яка, мабуть, не захотіла брати участь в зухвалу витівку.
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