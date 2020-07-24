"В Лисичанську у річницю звільнення міста від окупантів вандали облили фарбою пам'ятник загиблим визволителям", - повідомив він.

Користувачі мережі обурилися таким вчинком, а деякі навіть почали пошуки хуліганів.

"Як вони зараз вилізли", "Ці виродки тільки з пам'ятками можуть воювати!", "І коли ж ці виродки вже подохнуть?", "А вранці ми поклали квіти, було чисто...", - писали під постом.