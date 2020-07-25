Військовослужбовець-контрактник, який пройшов війну в Афганістані і Революцію Гідності, трагічно загинув

Цю інформацію вже підтвердила прес-служба 44-ї бригади в Тернополі, де боєць проходив службу, передає Politeka.net.

Загиблим воїном виявився Михайло Воронський, який проходив службу у лавах ЗСУ на посаді водія-електрика.

Повідомляється, що боєць ЗСУ загинув від вогнепального поранення, отриманого в результаті необережного поводження зі зброєю.

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким у зв'язку зі смертю військовослужбовця служби за контрактом, солдата Михайла Воронського. За попередніми даними, військовослужбовець помер від кульового поранення в результаті необережного поводження зі зброєю", – інформує прес-служба підрозділу, в якому служив Михайло Воронский.

На місце трагедії прибули представники ВСП і поліції для проведення службового розслідування за фактом загибелі військовослужбовця.

Відзначимо, що Михайло Воронський народився в Тернопільській області та з 2020 року проходив службу на контракті в 44-ї артбригаде.

В останній шлях Михайла Воронського проведуть у його рідному селі Добрівляни, у Заліщицькому районі Тернопільської області.

Додамо, що не всі українці повірили у версію про те, що боєць, що має бойовий досвід за спиною, міг випадково вистрілити в себе.

"Вічна пам'ять", "Експерт-криміналіст з патологоанатомом розберуться, вічна тобі пам'ять", "Царство небесне. Щирі співчуття рідним", "Вічна тобі пам'ять, дід", "Складно повірити у версію з необережним поводженням зі зброєю", "З таким досвідом і необережне поводження зі зброєю? Дуже дивно", "Нехай Господь дасть рідним сил пережити трагедію", - написали українці в коментарях.