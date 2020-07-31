Маршрутка була вщент розбита після удару

Маршрутка з людьми не доїхала до пункту призначення

Як передає Politeka.net, про це російські ЗМІ пишуть у своїх Telegram-каналах.

Повідомляється, що трагедія сталася сьогодні вранці, 31 липня, в окупованому російськими військами Криму.

Як стверджують обізнані джерела, жахлива ДТП сталася на 168 кілометрі траси "Таврида". Відомо, що автобус з людьми прямував з Краснодара в Севастополь.

У момент зіткнення в салоні автобуса перебувало 15 осіб. Не виключено, що водій маршрутки міг заснути за кермом та допустив фатальне зіткнення з вантажним автомобілем.

Удар був настільки сильним, що в результаті зіткнення загинули, щонайменше, 8 людей. Також відомо про 8 постраждалих, включаючи двох дітей. Їх екстрено з різними травмами госпіталізували в лікарню.

На місці працює оперативна група, якій належить встановити всі обставини смертельної ДТП в Криму.

Раніше ми писали, у ДТП під Києвом загинули відомий мандрівник, організатор авторських туристичних маршрутів Андрій Грибан і 9-річна дівчинка.

Ще одна дитина і дві жінки були госпіталізовані.

Зазначалося, що крім Грибан в машині також була його дівчина і співорганізатор подорожей, Наталія Ткаченко. Загибла дівчинка була її дочкою.

Нагадаємо, тіло відомого українця знайшли в номері готелю, сумує вся країна: подробиці трагедії.

Як повідомляла Politeka, «може уникнути покарання»: родичі жертв страшної ДТП благали про допомогу.

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