Росія відправила на окупований Донбас так званий "гуманітарний конвой"



Як стверджують ЗМІ "Л/ДНР", 65 тонн "гуманітарки" було розвантажено в Донецьку, і 76 тонн — у Луганську.

Підконтрольні бойовикам ЗМІ стверджують, що в склад вантажу увійшли лікарські препарати для лікування онкологічних, онкогематологічних захворювань, вакцини для проведення планових щеплень, а також витратні матеріали для гемодіалізу.





Зазначимо, що це вже 97-ї "гуманітарний конвой" від РФ.

Історик Віктор Таран вважає, що під виглядом «гуманітарки» росіяни переправляють озброєння бойовиків.

"Тому мені здається, використовуючи тезу про «перемир'я» - росіяни та їхні найманці використовують цей час, щоб накопичити сили і перегрупуватися", - вважає історик.



За його словами, метою таких дій є майбутні провокації на фронті.



"Готуються найближчим часом активізувати бойові дії проти наших воїнів, здійснюючи таким чином тиск на політичне керівництво країни, щоб останні не пішли на поступки агресору в рамках Мінської групи", - переконаний історик.

МЗС України, у свою чергу, направив російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту у зв'язку з відправкою чергового гумконвою на окупований Донбас.

Нагадаємо, з 27 липня, почав діяти черговий режим припинення вогню, про який домовились учасники Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

В рамках перемир'я обидві сторони зобов'язуються відвести зі своїх позицій озброєння, а також заборонено будь-яке відкриття вогню, застосування снайперів і розвідки, у тому числі з допомогою дронів.

Також варто відзначити, що за даними штабу ООС бойовики вже намагалися спровокувати українську сторону на зрив домовленостей, стріляючи по позиціях ВСУ.

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

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