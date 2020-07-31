Росія відправила на окупований Донбас так званий "гуманітарний конвой"
Як стверджують ЗМІ "Л/ДНР", 65 тонн "гуманітарки" було розвантажено в Донецьку, і 76 тонн — у Луганську.
Підконтрольні бойовикам ЗМІ стверджують, що в склад вантажу увійшли лікарські препарати для лікування онкологічних, онкогематологічних захворювань, вакцини для проведення планових щеплень, а також витратні матеріали для гемодіалізу.
Зазначимо, що це вже 97-ї "гуманітарний конвой" від РФ.
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Історик Віктор Таран вважає, що під виглядом «гуманітарки» росіяни переправляють озброєння бойовиків.
"Тому мені здається, використовуючи тезу про «перемир'я» - росіяни та їхні найманці використовують цей час, щоб накопичити сили і перегрупуватися", - вважає історик.
За його словами, метою таких дій є майбутні провокації на фронті.
"Готуються найближчим часом активізувати бойові дії проти наших воїнів, здійснюючи таким чином тиск на політичне керівництво країни, щоб останні не пішли на поступки агресору в рамках Мінської групи", - переконаний історик.
МЗС України, у свою чергу, направив російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту у зв'язку з відправкою чергового гумконвою на окупований Донбас.
Нагадаємо, з 27 липня, почав діяти черговий режим припинення вогню, про який домовились учасники Тристоронньої контактної групи по Донбасу.
В рамках перемир'я обидві сторони зобов'язуються відвести зі своїх позицій озброєння, а також заборонено будь-яке відкриття вогню, застосування снайперів і розвідки, у тому числі з допомогою дронів.
Також варто відзначити, що за даними штабу ООС бойовики вже намагалися спровокувати українську сторону на зрив домовленостей, стріляючи по позиціях ВСУ.
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