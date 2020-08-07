У Луцьку новонароджена дитина впала в кому після вакцинації

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Оbozrevatel.

Так, у Луцькому пологовому будинку хлопчик, який народився всього шість днів тому, впав у кому. Це сталося через декілька годин після того, як йому зробили щеплення від гепатиту В.

За словами медиків, такі наслідки могло виникнути через важкий перебіг вагітності його матері і через те, що раніше вона перехворіла коронавірусом.

Малюка доставили в Волинську обласну дитячу лікарню, наразі його стан оцінюється як важкий, він знаходиться в реанімації. Батько новонародженого вважає, що це провина лікарів, та вже звернувся в поліцію із заявою про недбалість медиків.

Так, батько малюка Юрій Мороз розповів, що його син народився в Луцькому пологовому будинку 1 серпня з вагою 3 кг 180 г. Він був присутній на полгах і запевняє, що дитина народилась здоровою. Вже 4 серпня мати з малюком мали виписувати, однак 3 серпня дитині зробили щеплення від гепатиту В, а через кілька годин він почав задихатися.

Тим часом медики повідомляють, мама дитини під час вагітності перехворіла на COVID-19, що могло спричинити негативні наслідки для дитини.

"Складний сам перебіг вагітності. Мама перенесла серйозне захворювання COVID-19. Щеплення було зроблене о 13:00, а погіршення відбулося о 18:00. В інструкції, дослідженнях - абсолютно ніяких побічних дій вакцина гепатиту В не має. Ускладнення було від перебігу вагітності і захворювання жінки під час вагітності", - розповіла заступник директора з неонатології пологового будинку Олена Курак.

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