Початок опалювального сезону 2026 у Івано-Франківській області залежатиме від погоди та готовності теплової системи.

Початок опалювального сезону 2026 у Івано-Франківській області також залежить від того, чи встигнуть завершити роботи на нових об’єктах.

За постановою Кабміну №830, опалення мають запускати після трьох діб, коли середня температура тримається на рівні +8 °C або нижче. Остаточне рішення ухвалює місцева влада.

В Івано-Франківську зараз споруджують 13 котелень. Три з них будуть великими, ще десять — меншими. Основне завдання нових об’єктів — забезпечити теплом освітні установи та інші соціальні будівлі.

Про стан підготовки розповів міський голова Руслан Марцінків в ефірі радіо «Західний Полюс». За його словами, роботи тривають на кількох майданчиках. Серед проблем він назвав питання, пов’язані з підрядниками та газовими службами.

Готовність нових об’єктів мер оцінив як «50 на 50». Водночас підготовчі роботи продовжуються.

Першими можуть запрацювати установки біля ліцеїв №3, №5 та №11. Також будівництво ведуть на Чорновола та Сахарова.

Котельня на Сахарова має обігрівати ліцей №21 та один із корпусів Карпатського національного університету. Невеликі установки облаштовують і безпосередньо біля освітніх закладів.

Зокрема, роботи проводять у дитячому садочку на вулиці Марійки Підгірянки. Готують майданчики для ліцею імені Романа Шухевича та шкіл №26 і №28.

Початок опалювального сезону 2026 у Івано-Франківській області може ускладнити ситуація з окремими об’єктами. Найбільше питань виникло навколо котельні на вулиці Любомира Гузара.

Вона має забезпечувати теплом Івано-Франківський національний медичний університет. Для підключення корпусів потрібно прокласти нові труби, зокрема на частині Грушевського.

Через будівельні роботи можливі тимчасові незручності для водіїв та мешканців району.

У міській владі зазначають, що тепло в домівки франківців можуть почати подавати після 1 листопада.