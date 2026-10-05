Грошова допомога в Одеській області доступна сім’ям після народження дитини в межах державної програми «Пакунок малюка».

Грошова допомога в Одеській області може бути оформлена як компенсація замість натурального бебі-боксу, повідомляє Ренійська рада.

З 2026 року програма працює у двох форматах. Батьки можуть отримати коробку з речами для немовляти або обрати грошовий еквівалент. Розмір компенсації становить 8451 гривню.

Кошти зараховують на спеціальний банківський рахунок. Використовувати їх дозволено лише для придбання дитячих товарів та засобів гігієни у визначених магазинах. Термін використання становить один рік.

Право на «Пакунок малюка» мають біологічні батьки, усиновлювачі, опікуни, родичі, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі. Отримувачами можуть бути громадяни України, а також іноземці й особи без громадянства, які законно проживають на території країни.

Грошова допомога в Одеській області оформлюється протягом 12 місяців від дати народження дитини. Якщо родина обирає сам бебі-бокс, його можна отримати в пологовому будинку, перинатальному чи неонатальному центрі.

До складу набору входить понад 90 речей. Серед них підгузки, пелюшки, ковдри, засоби гігієни, одяг та інші предмети для догляду за немовлям. Вміст боксу перевіряють і сертифікують.

Якщо в медичному закладі набору немає, батькам потрібно подати заяву протягом 30 календарних днів після появи дитини. Звернутися можна через портал єМалятко в «Дії» або до ЦНАП за місцем проживання.

Для оформлення знадобиться свідоцтво про народження. В окремих випадках також подається документ, який підтверджує факт народження поза медичним закладом.