Доплати для пенсіонерів в Черкаській області передбачені не для всіх: надбавку на непрацездатних членів сім'ї призначають лише непрацюючим пенсіонерам з числа військовослужбовців. У Пенсійному фонді нагадали, які умови та документи для цього потрібні.

Доплати для пенсіонерів в Черкаській області призначають не всім — право на окрему надбавку мають непрацюючі пенсіонери з числа військовослужбовців, які отримують пенсію за вислугу років або по інвалідності відповідно до Закону України № 2262-XII. Головна умова — на їхньому утриманні мають перебувати непрацездатні члени сім'ї.

Хто саме належить до непрацездатних членів сім'ї, визначає стаття 30 цього закону. Передусім це діти до 18 років, а також інші особи, яких закон відносить до цієї категорії. Надбавку нараховують окремо на кожного такого утриманця.

При цьому надбавку призначають не на всіх утриманців. Її не нарахують, якщо член сім'ї сам отримує державну підтримку: пенсію із солідарної системи, державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, або особі з інвалідністю, а також допомогу одинокій матері.

Розмір такої доплати — 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного непрацездатного члена сім'ї, повідомили в Пенсійному фонді України. Якщо в родині двоє чи більше пенсіонерів, одного й того самого утриманця враховують для нарахування надбавки лише одному з них — за їхнім власним вибором.

Які документи потрібні

Щоб оформити надбавку, до Пенсійного фонду подають паспорт та ідентифікаційний код, документ, що підтверджує родинний зв'язок з утриманцем (свідоцтво про народження чи про шлюб, за потреби — рішення суду), а також документи про перебування члена сім'ї на утриманні, зокрема відомості про спільне проживання за однією адресою.

Звернутися можна до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду в Черкаській області або подати заяву через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ. Повний перелік документів визначено постановою правління ПФУ від 30 січня 2007 року № 3-1.

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