Графіки відключення світла у Черкасах 6 та 7 жовтня передбачають планові перерви за низкою адрес.

Графіки відключення світла у Черкасах 6 та 7 жовтня охоплюють не лише місто, а й окремі населені пункти області.

У Черкасах 6 жовтня електроенергію планують обмежувати з 09:00 до 16:00. До переліку потрапили будинки на провулках Суботівському та Цуперів, а також на Веселій і В. Великого, повідомляє Черкасиобленерго.

Частина споживачів за цими адресами має залишитися без живлення з 10:00 до 16:00. Йдеться, зокрема, про окремі будинки на Суботівському, Цуперів та Веселій.

Окремо заплановані роботи у селі Пастирське. Там перерва триватиме 6 жовтня з 08:00 до 18:30. Під обмеження потрапляють будинки на Смілянській, Миру, Садовому провулку, вулицях Т. Шевченка, Веселівці, Паланці, М. Брайчевського, Кооперативній, Гончарівці та Березівці.





Також електроенергії не буде за частиною адрес у селищі Богунове. У списку — будинки на Лісній. Час перерви такий самий: з 08:00 до 18:30.

Графіки відключення світла у Черкасах 6 та 7 жовтня можуть бути важливими для тих, хто планує роботу або побутові справи у зазначені години. Перед початком робіт варто врахувати заявлений проміжок і заздалегідь зарядити необхідні пристрої.

7 жовтня у Черкасах обмеження заплановані з 10:00 до 17:00. До списку увійшли будинки на Мошногірській, Короля Данила та Чумацькій. Також зазначена окрема адреса на Я. Мудрого.

Для Пастирського та Богунового 7 жовтня зберігається триваліший період — з 08:00 до 18:30. Перелік адрес загалом відповідає запланованим роботам попереднього дня.

Графіки відключення світла у Черкасах 6 та 7 жовтня мають плановий характер. Час може змінюватися залежно від перебігу робіт, тому мешканцям варто стежити за актуальними повідомленнями оператора мереж.