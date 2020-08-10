Закриття «кордонів» між самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР" на Добасі через загрозу поширення китайського вірусу призвело до несподіваних наслідків

Яким саме, написав у своєму телеграм-каналі відомий донецький журналіст Денис Казанський.

Він опублікував скрін повідомлення з групи "Луганський інсайд" у соцмережі, де розповіли про облави, які влаштували з перших чисел серпня на тих, хто намагається обхідними шляхами потрапити з однієї "республіки" в іншу.

"Якщо людину зловлять, їй загрожує штраф у 30 тисяч рублів (і конфіскація автомобіля до оплати штрафу, якщо людина намагалася перетнути кордон на автотранспорті). Ситуація склалася абсолютно ідіотська", - йдеться в повідомленні.

Казанський, коментуючи публікацію, не втримався від сарказму.

"Головним підсумком "боротьби за свободу Новоросії" на Донбасі стала данина в 30 тисяч рублів, яку тепер повинні платити бандитам люди, які посміють проїхати з Донецької області в Луганську. 500 доларів за те, щоб потрапити зі Сніжного в Красний Луч. Колись таке могло привидітися тільки в поганому сні. Але з приходом "російських визволителів" шизофренія стала повсякденністю. Спасибі, Росія!", - написав він.

Раніше ми писали про те, що найманець РФ з позивним «Джаз» розповів, як бойовики грабували місто Вуглегірськ на Донбасі. За його словами, його загін прибув з РФ в Вуглегірськ, коли там вже закінчувалися бої. Після того як ЗСУ відступили, бойовики взялися за роботу.

"У них у бусиках лежали болгарки, перфоратори, ломи і кирки. Відразу зрозуміло, хто і чим займається. Вони в будинку навіть зривали підлогу - золото шукали", - повідомив найманець.

За його словами, тим же займалися комендатура бойовиків, "МГБшники" і так звані козаки.

Ми також писали, що політолог і журналіст Юрій Романенко запропонував вирішити проблему Донбасу на прикладі Хорватії. За його словами, в 1995 року 4 серпня Хорватія розпочала операцію «Буря», в ході якої протягом тижня була зламана Сербська Країна.

Нагадавши, окупанти перетворили Донецьк на місто-привид.

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, чим обернеться возз'єднання з ОРЛДО.

Також Politeka писала, що бойовики "ДНР" не пропускають людей в ОРДЛО.