Північно-Кримський канал, який був перекритий владою України після окупації Криму, не дає спокою жителям півострова і прихильникам "рідної гавані"
Так, блогер з Феодосії Олександр Таліпов опублікував у себе на сторінці в Фейсбуці знімок каналу, закритого дамбою, і написав буквально наступне:
«А яка ймовірність того, що якщо на кордоні Криму й України організувати військові навчання, то випадково можна розбомбити українську дамбу, зведену на Північно-Кримському каналі?".
Примітно, що одним з перших в коментарях відзначився депутат Керченської міськради Костянтин Єрманов, у якого є медалі "За повернення Криму" і " За захист Криму»
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"Я давно пропонував саме цей варіант. Один потужний ракетний удар по греблі - і вода пішла", - написав він.
Користувач Руслан Яковлєв поцікавився в учасників дискусії, як же так: Україну зрадили, а воду вимагають, на що почув, що це "споконвічно російська територія", а воду вони рано чи пізно відвоюють.
На публікацію звернула увагу блогер RoksolanaToday & Крим25%, виклавши скріни і самого поста, і коментаря під ним.
"Прекрасний план, Олександр! Чудовий план, Костянтин! (обидва перевертні-зрадники, "депутат" міськради Керчі). Ви як хочете, але навіть трохи шкода, що велика Амперія так не зробить... Хоч щось вас всіх би розбудило – Європу, Україну, світ... так-так-сьомий рік ми тута", - підписала вона.
Раніше ми писали про те, що у дворах Сімферополя почали розставляти резервуари з водою для жителів, які збирається охороняти поліція і активісти.
Нагадаємо, окупанти вирішили заощадити на жителях Криму і залишити їх без води.
Як повідомляла Politeka, кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.
Крім того Politeka писала, що у мережі показали якість води в Криму.