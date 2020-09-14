Колишній голова так званої "Ради безпеки Донецької народної республіки" Олександр Ходаковський звинуватив Росію в тому, що "ДНР" тій виявилася непотрібна

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Politeka.net.

Причиною для такої заяви стало те, що в Кремлі викреслили пункт про приєднання "Л/ДНР" до Росії з "референдуму" 2014 року, і тепер на всіх рівнях російська влада заявляє про те, що окупована частина Донбасу повинна повернутися до складу України.

За словами Ходаковського, жителі окупованих територій "не цілком росіяни".

"Багато друзів-росіяни – та й не друзі теж – подейкують, що в Росії про нас думають, що ми дивимося в дві сторони... Хіба ми винні, що саме в Росії нам викреслили пункт про приєднання в бюлетенях для референдуму? Хіба це ми винні, що на всіх офіційних російських рівнях говорять тільки про умови нашого повернення в Україну? Хіба це наша вина, що всіх з чотирнадцятого року прибрали з влади, замінивши їх на більш гнучких і поступливих, більш прийнятних Україні на випадок, якщо вдасться домовитися про відповідний формат повернення? Не думаю, що в цьому є наша вина - ми за свої рішення заплатили високу ціну", – обурюється екс-бойовик.

Раніше Ходаковський розповів, як найманці РФ могли вийти на кордони Харкова, Дніпра і Запоріжжя, розширивши територію "Л/ДНР". Він не приховував розчарування тим, що бойовики упустили шанс упритул наблизитися до цих міст.

"Вийди ми на межі областей - вже і Харків з Дніпропетровськом і Запоріжжям відчували б наше дихання впритул... Не вистачило нам "будматеріалів" і ще чогось важливого. Але, як говорите ви і я сам періодично, історія не знає умовного способу. Що далі? А як у тій відомій пісні: слід жити. Жити в тому, що зуміли побудувати. Мріяти про розширення "житлоплощі», але поки намагатися зберегти і хоч якось облаштувати те, що маємо", – заявив він.

Нагадаємо, екс-командир "батальйону" бойовиків зізнався у злочинах на Донбасі.

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