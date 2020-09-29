Командування Об'єднаних сил на Донбасі зробило попередження окупаційній владі "Л/ДНР"

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Військові зазначив, що українська сторона не порушувала перемир'я в населеному пункті шуми, "як і протилежна сторона", і в разі змін обстановки на фронті пригрозив окупантам відповідними заходами.

"У разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, Командування Об'єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами і засобами", - зазначив Кравченко.

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При цьому неадекватний Пушилін заявив, що курс на об'єднання ОРДЛО з РФ незмінний з 2014-го року, з Мінськими угодами або без них терористи мають намір це зробити.

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24 вересня на Донбасі троє бойовиків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

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Нагадаємо у "ДНР" вирішили позбутися громадян України, Пушилін підписав указ.

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