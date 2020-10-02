Окупанти " ЛНР " вимагають локалізації пожеж в Україні

Як передає Politeka.net, з відповідним зверненням виступив начальник управління "оборонного відомства" невизнаної республіки Ян Лещенко.

Зокрема, бойовики закликають задіяти всі можливі засоби для ліквідації вогняної стихії, у свою чергу вони обіцяють українській стороні в цьому не перешкоджати.



"У зв'язку з триваючими пожежами в Донецькій і Луганській областях і збільшенням території їх поширення закликаємо українське керівництво негайно вжити заходів для локалізації вогнищ загоряння аж до застосування спеціальної авіації. Зі свого боку народна міліція готова надати гарантії про незастосування засобів ППО", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на території Луганської області триває гасіння понад 30 пожеж, найбільш складна обстановка склалася в районі Станиці-Луганської та Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів.

За даними ДСНС на 7: 00 2 жовтня в результаті пожеж загинули 9 осіб і госпіталізовано 17 осіб. Евакуйовано 150 осіб.

Нагадаємо про масштабні пожежі в Харківській та Луганській областях.

Як повідомляла Politeka, Донбас у вогні, масштабна пожежа знищує все на своєму шляху: кадри з місця катастрофи.

Також Politeka писала, що Луганщина знову у вогні: пожежа охопила область через обстріли бойовиків.