Графіки відключення світла у Чернігові 24 та 25 вересня опубліковані енергетиками. У планові знеструмлення потрапляють десятки вулиць у різних районах міста.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на найближчі дні знову оновлено — енергетики попередили про планові знеструмлення десятків вулиць у Чернігові 24 та 25 вересня.

Планові відключення електропостачання відбуватимуться вдень, у проміжку з 09:00 до 17:00. На окремих ділянках роботи триватимуть довше — це стосується тих адрес, де ремонтні бригади працюють до 19:00, а подекуди й до 21:00.

Про заплановані знеструмлення повідомляє Чернігівобленерго — оновлений перелік адрес опубліковано на офіційному сайті компанії. Енергетики наголошують, що графіки планові й пов'язані з ремонтними роботами на мережах.

Де не буде світла 24 вересня

У четвер, 24 вересня, знеструмлення з 09:00 до 17:00 охоплять вулиці у кількох районах Чернігова. Серед показових адрес — Берегова, Білоуська, Вишнева, Весняна, Городнянська, Івана Мазепи, Кирила Розумовського, Любецька, Одеська, Партизанська, Першотравнева, Спортивна, Степана Бандери, Шевченка та Шкільна.

Окремо варто звернути увагу на вулиці Городнянську, Мстиславську та Перемоги, де електропостачання відновлюватимуть пізніше — до 19:00. А на окремих ділянках вулиці Солов'їної світло може бути відсутнє аж до 21:00.

Де не буде світла 25 вересня

У п'ятницю, 25 вересня, планові відключення з 09:00 до 17:00 торкнуться схожого переліку вулиць. Зокрема, без світла будуть Берегова, Березова, В'ячеслава Чорновола, Дніпровська, Задорожна, Івана Мазепи, Миру, Музична, Пирогова, Садова, Стрілецька, Танкістів та Шевченка.

До переліку на 25 вересня додано й низку нових адрес порівняно з попереднім днем — зокрема В'ячеслава Чорновола, Дніпровську, Миру, Музичну, Пирогова, Стрілецьку та Танкістів.

Як підготуватися до знеструмлення

На час відключень містянам радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, підготувати запас води й перевірити ліхтарики та свічки. Якщо у квартирі є електрозалежне обладнання, варто подбати про резервне живлення. Актуальний графік можна перевірити на сторінці «Чернігівобленерго» — там перелік вулиць оновлюється щодня.

Раніше Politeka повідомляла, енергетики попередили про відключення світла у Чернігові 22 та 23 вересня.

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