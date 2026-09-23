Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області нараховуються за кількома підставами, і кожна з них вимагає окремих документів. Частину надбавок Пенсійний фонд проводить автоматично, а решту — лише після особистого звернення людини.

Одна з найпоширеніших — доплата за понаднормовий стаж. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, її встановлюють за кожен повний рік роботи понад норму: понад 30 років для жінок і понад 35 років для чоловіків. За кожен такий додатковий рік нараховують до 25,95 гривні щомісяця. Працюючим пенсіонерам перерахунок проводять уже після звільнення.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області

Окремо передбачені вікові надбавки. Пенсіонерам від 70 до 75 років щомісяця додають до 300 гривень, від 75 до 80 років — 456 гривень, а від 80 років — 570 гривень. Така доплата діє лише тоді, коли загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні.

Є також доплати за статус. Учасникам бойових дій передбачено підвищення 648,75 гривні плюс цільова допомога 40 гривень, а мінімальна пенсійна виплата для УБД встановлена на рівні 5 528 гривень. На кожного непрацездатного члена сім'ї, якого утримує пенсіонер, виплата становить 1 297,50 гривні на місяць.

Самотнім пенсіонерам від 80 років за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії можуть призначити окрему соціальну допомогу на догляд — 1 038 гривень.

Як оформити доплату

Автоматично Пенсійний фонд призначає лише ті виплати, щодо яких у реєстрах уже є всі дані — зокрема вікові надбавки та доплату до гарантованого мінімуму. Надбавки за особливий статус, догляд або утримання родичів вимагають особистого звернення до сервісного центру ПФУ в Кіровоградській області.

Для оформлення подають підтвердні документи: трудову книжку чи архівні довідки (для стажу), медичні висновки (для догляду), документи про родинні зв'язки (для утриманців) або пільгове посвідчення. Перевірити нарахування можна за телефоном контакт-центру ПФУ: 0 800 503 753.

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