Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати за понаднормовий стаж, вік, утриманців чи статус учасника бойових дій. Частину надбавок Пенсійний фонд нараховує автоматично, а решту призначить лише після особистого звернення.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області нараховуються за кількома підставами, і кожна з них вимагає окремих документів. Частину надбавок Пенсійний фонд проводить автоматично, а решту — лише після особистого звернення людини.

Одна з найпоширеніших — доплата за понаднормовий стаж. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, її встановлюють за кожен повний рік роботи понад норму: понад 30 років для жінок і понад 35 років для чоловіків. За кожен такий додатковий рік нараховують до 25,95 гривні щомісяця. Працюючим пенсіонерам перерахунок проводять уже після звільнення.

Окремо передбачені вікові надбавки. Пенсіонерам від 70 до 75 років щомісяця додають до 300 гривень, від 75 до 80 років — 456 гривень, а від 80 років — 570 гривень. Така доплата діє лише тоді, коли загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні.

Є також доплати за статус. Учасникам бойових дій передбачено підвищення 648,75 гривні плюс цільова допомога 40 гривень, а мінімальна пенсійна виплата для УБД встановлена на рівні 5 528 гривень. На кожного непрацездатного члена сім'ї, якого утримує пенсіонер, виплата становить 1 297,50 гривні на місяць.

Самотнім пенсіонерам від 80 років за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії можуть призначити окрему соціальну допомогу на догляд — 1 038 гривень.

Як оформити доплату

Автоматично Пенсійний фонд призначає лише ті виплати, щодо яких у реєстрах уже є всі дані — зокрема вікові надбавки та доплату до гарантованого мінімуму. Надбавки за особливий статус, догляд або утримання родичів вимагають особистого звернення до сервісного центру ПФУ в Кіровоградській області.

Для оформлення подають підтвердні документи: трудову книжку чи архівні довідки (для стажу), медичні висновки (для догляду), документи про родинні зв'язки (для утриманців) або пільгове посвідчення. Перевірити нарахування можна за телефоном контакт-центру ПФУ: 0 800 503 753.

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