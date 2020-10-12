Бойовики "ДНР", що брали участь у тортурах над полоненими українцями, розгулюють на свободі в Києві

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію у соцмережі колишнього полоненого окупантів Станіслава Асєєва.

Так, два представника незаконних збройних формувань Донбасу з числа бойовиків "ДНР", які в тюрмі "Ізоляція" мучили тортурами журналіста Станіслава Асєєва, були звільнені в рамках обміну полоненими, і тепер насолоджуються свободою в Києві.

Журналіст Станіслав Асєєв виступив зі зверненням до українців. Він розповів про здійснювані над ним тортури у в'язниці окупованого Донецька. Також представник преси на своїй сторінці в соцмережі закликав до справедливості.

Асєєв також поділився страшними подробицями того, як в нічний час доби в 2017 році п'яний ватажок в'язниці "Ізоляція" (кличка "Палич") з трьома наближеними ув'язненими жорстко його побили, а також всіх співкамерників.

Зараз, за словами журналіста, двоє з його мучителів знаходяться на волі, причому перебувають вони в столиці України. Мова йде про Бражникова, а також Кусков.

"Кажуть, Кусков в даний час абсолютно спокійно насолоджується Києвом. Відносно Бражникова, то він півроку повалявся на дивані під домашнім арештом. Тепер же, цілком ймовірно, він теж на волі. Ймовірно вони зі своїм другом Кусковим разом десь сидять на набережній в Києві, згадуючи, як вони "круто ночами ук*** в гасили", - написав Асєєв.

Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.