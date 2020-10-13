Кремль відпрацьовує у Нагірному Карабаху той самий сценарій, що і на Донбасі

Як передає Politeka, таку думку висловив ветеран АТО Костянтин Ільченко у своєму блозі на "Цензор.нет".

Український військовий впевнений, що Росія на території Нагірного Карабаху також захищає окупантів, поставляючи вірменській армії все необхідне.

Більш того, як наголосив Ільченко, деякі азербайджанські політики відкрито симпатизують Росії.

"Нам це дуже знайомо, чи не так? Дивлячись на це, розумієш, що Кремль відпрацьовує на окупованому Донбасі той самий сценарій, що і в Карабаху. Все сходиться до дрібниць, навіть тамошнє ОБСЄ, так само, як і у нас, стверджує, що Росія - безвинний спостерігач", - написав АТОвець.



Однак Ільхам Алієв віддав армії Азербайджану наказ йти в наступ. У зв'язку з цим потрібно констатувати, що домінування РФ в цьому конфлікті закінчилося 27 вересня поточного року. Кремль просто не може одночасно воювати в Сирії, Україні, а тепер ще й проти Азербайджану, намагаючись розгойдати при цьому політичну ситуацію в ЄС.

Ільченко зазначив, що зараз було б логічно припустити, що після наступу азербайджанської армії українці мали би почути наказ і про наступ з боку ЗСУ, адже такого подвійного удару Росія точно б не витримала.

"Однак, тут треба робити поправку на вітер, бо з моральними елітами на цей час в Україні справжня проблема, у нас нема своїх алієвих, тому доведеться ще чуток почекати", - зазначив АТОвець.



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