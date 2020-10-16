"Інформуємо громадян, що 16 жовтня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в м. Києві та Київській області за організаційної підтримки штабу АТЦ СБУ спільно з Посольством Держави Ізраїль проведуть масштабні антитерористичні навчання", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що тренування пройдуть у Печерському та Деснянському районах столиці.

"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу. СБУ закликає гостей і жителів столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей", - повідомили у відомстві.