Три роки тому Україну шокувала дорожньо-транспортна пригода у Харкові, що забрала шість життів

Як неодноразово писала Politeka.net, увечері 18 жовтня 2017 року Lexus під керуванням Олени Зайцевої виїхав на червоний сигнал світлофора на перехрестя, де врізався в Volkswagen Touareg, після чого її машину викинуло на тротуар.

В результаті удару п'ятеро людей загинули на місці, шоста потерпіла померла через тиждень в лікарні. Ще шестеро людей отримали травми і змушені були пройти тривале лікування.

Зараз Зайцева і Геннадій Дронов, який був за кермом другого авто, відбувають по 10 років у колоніях.

В інтерв'ю програмі "Факти" адвокат потерпілих Лариса Матвєєва розповіла, що за останній час постраждалі кілька разів отримували по 35 гривень виплат за раз, але таких перерахувань було небагато. Про те, чи платить хоч щось Дронов, узагалі інформації немає.

За словами Матвєєвої, потерпілі в тій страшній аварії відчувають приниження, отримуючи подачки в кілька десятків гривень. Вони щосили намагаються відновитися і повернутися до нормального життя.

"Таке не забувається, і їх втрати не відновлюються, і стану, який був до ДТП, вони вже ніколи не зможуть досягти", – зазначила адвокат.

В аварії були травмовані вагітна Жанна Власенко, Оксана Євтєєва, яка втратила в цій трагедії чоловіка і сестру, Оксана Нестеренко, Юрій Неудачін і Анна Комар. Пізніше до постраждалих зарахували і Марину Коваль, подругу Зайцевої, яка на момент аварії сиділа з нею машині на пасажирському сидінні.

Сьогодні дівчинці, яку народила Власенко, 2 роки і 8 місяців, малеча абсолютно здорова. Сама Жанна зізналася, що не отримала від Зайцевої і Дронова ні копійки.

"Ми отримали нуль, рівно нуль. Намагатися щось змінити – воно того не варто. Якісь 30 грн, плюс – це нерви, потрібно час знаходити. Для підтримки здоров'я, звичайно, робимо щось – це і психолог, і підтримки у вигляді масажів, але вже не медикаментозне лікування", – пояснила вона.

Оксана Євтєєва досі проходить курс реабілітації. Дівчина заново вчилася ходити, лікарі збирали її буквально по частинах.

Важкі травми отримала й Оксана Нестеренко.

Що стосується Ганни Комар, то на момент спілкування з журналістами вона перебувала в лікарні після чергової операції. Вона зізналася, що фігуранти ДТП також нічого їй не платили, а гроші на дорогі операції та реабілітацію збирали небайдужі люди. За словами потерпілої, вона дуже втомилася від лікарень та операцій.

"У мене була страшна рана на голові – скальпована і зчесана, я її тоді кілька місяців лікувала. Потім, нібито воно там зажило, потім виявилося, що знову почалася деформація шкіри, і мені ось робили операцію минулого тижня", - розповіла Ганна.

Нагадаємо, у Харкові судді, які вели справу Зайцевої, зняли мантії і зникли.

Як повідомляла Politeka, Дронов зважився на радикальний крок заради свободи.

Також Politeka писала, що суд пішов на поводу у Зайцевої, мажорка домоглася свого.