У Збройних Силах України фіксують все більше випадків зараження на китайський вірус

Зокрема, 28 жовтня зафіксовано 15-й летальний випадок через COVID-19, всього виявили 171 нового хворого. Тобто за день було виявлено сотні хворих. Крім того, від цієї хвороби помер військовослужбовець у Львові.

Про це передавати прес-служба медичних сил України.

Захисник України був госпіталізований ще 10 жовтня, а 13-го отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

У зв'язку з погіршенням стану здоров'я 19 жовтня пацієнта перевели в реанімаційне відділення. Незважаючи на вжиті заходи 28-го стан його здоров'я погіршився. Інтенсивна терапія не дала результату. За наявною інформацією, військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання.

З нововиявлених хворих у закладах охорони здоров'я перебуває 55 осіб, вдома під наглядом медичної служби – 77. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, але практично кожен день фіксують втрати через хворобу.

Всього за час пандемії одужало 3932 особи. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 376 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 65 осіб.

Також раніше повідомлялося, що серед депутатів Верховної Ради підтверджується все більше випадків захворювання на коронавірус Так, серед "слуг народу" на COVID-19 захворіли вже понад півсотні нардепів.

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