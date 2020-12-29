Українка побила 3-річну дитину до смерті

Кричущі подробиці події повідомляє "Дніпро оперативний".

Жінка завдала хлопчикові тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв м'яких тканин по всій поверхні тулуба та кінцівок.

На наступний день, хлопчикові стало погано і мати вирішила самостійно відвезти його в лікарню, але по дорозі в медустанову дитина померла від отриманих травм.

Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть хлопчика.

Правоохоронці затримали жінку і з'ясовують обставини події.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові жінка регулярно била свою 10-річну дитину

Поліцейські отримали повідомлення про неналежний догляд за дитиною, і на місце проживання 10-річної школярки виїхала Соціальна служба.

Інспектори виявили дівчинку з численними забоями та травмами різної тяжкості. Її госпіталізували: лікарі діагностували у неї гематоми і черепно-мозкову травму.



Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

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