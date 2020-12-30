Невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО в Києві
Як передає Politeka.net, про подію повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства з утримання зелених насаджень у столиці.
Інцидент трапився 30 грудня в Шевченківському районі Києва.
"Передноворічний ранок почався з неприємних знахідок. Вандалами був облитий фарбою пам'ятник воїнам АТО, який розташований біля станції метрополітену "Берестейська". Сподіваємося, що все ж свідомих жителів більшість, і такі інциденти не повторяться", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах показали, як виглядав пам'ятник до і після приходу вандалів.
Комунальним працівникам вдалося відмити фарбу.
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Українці в мережі негативно відреагували на даний інцидент і подякували комунальникам за роботу.
"Сидить сволота в Києві, в якійсь обдертій брежнєєвці на радянському дивані, і строчить ненависті коменти по соцмережі. Адекватні люди посилають його куди подалі, він ображається і вночі йде пам'ятники фарбою обливати. Це, звичайно, простіше, ніж упакувати свої скромні пожитки і звалити на схід в "третій рим", щоб не псувати життя ні собі, ні іншим", "українці люблять воювати з пам'ятниками. Нічого дивного. Пам'ятник здачі Не дасть", - писали в коментарях під постом.
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