Де ж совість у цих людей

Невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО в Києві



Як передає Politeka.net, про подію повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства з утримання зелених насаджень у столиці.



Інцидент трапився 30 грудня в Шевченківському районі Києва.

"Передноворічний ранок почався з неприємних знахідок. Вандалами був облитий фарбою пам'ятник воїнам АТО, який розташований біля станції метрополітену "Берестейська". Сподіваємося, що все ж свідомих жителів більшість, і такі інциденти не повторяться", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах показали, як виглядав пам'ятник до і після приходу вандалів.

Комунальним працівникам вдалося відмити фарбу.

Українці в мережі негативно відреагували на даний інцидент і подякували комунальникам за роботу.

"Сидить сволота в Києві, в якійсь обдертій брежнєєвці на радянському дивані, і строчить ненависті коменти по соцмережі. Адекватні люди посилають його куди подалі, він ображається і вночі йде пам'ятники фарбою обливати. Це, звичайно, простіше, ніж упакувати свої скромні пожитки і звалити на схід в "третій рим", щоб не псувати життя ні собі, ні іншим", "українці люблять воювати з пам'ятниками. Нічого дивного. Пам'ятник здачі Не дасть", - писали в коментарях під постом.

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