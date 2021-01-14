У Запоріжжі з ножем напали на священика
Як передає Politeka.net, подробиці події розповіли на Telegram-каналі " Лабарум. Сим победиши".
"Вчора на священика Запорізької єпархії Української Православної Церкви протоієрея Володимира Гуменюка був абсолютно напад. Чоловік, що проходить повз на вулиці, раптово завдав йому удару ножем в область скроні і зник" ,- йдеться в повідомленні.
На даний момент відомо, що священику надали допомогу, але відчуває він себе дуже погано.
Мотиви нападника невідомі.
Отець Володимир відомий в єпархії багаторічною активною місіонерською діяльністю.
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Раніше ми повідомляли, що в Одесі син посварився з рідним батьком і зарізав його в свій день народження.
Як стало відомо, одесит прийшов до колишньої дружини в гості, щоб відзначити 25-річні сина. За столом батьки почали конфліктувати, син став на бік матері і зав'язалася бійка.
У якийсь момент іменинник схопив зі столу розкладний ніж і вдарив кілька разів батька в шию.
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