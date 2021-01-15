На Івано-Франківщині чоловік побив матір і дитину, які прийшли до нього в гості
Як передає Politeka.net, про інцидент розповіли у Facebook-спільноті "Година добра та милосердя".
Як передає Politeka.net, про інцидент розповіли у Facebook-спільноті "Година добра та милосердя".
На Різдво мама з дитиною пішли в гості до знайомого, але зустріч з другом сім'ї ледь не обернулася трагедією.
"У чоловіка щось перемкнув в голові дзвінкий голос дитини і він почав бити хлопчика. Бив жорстоко, тріпав як шматок ганчір'я голову Юрки об підлогу, при цьому тримаючи і затискаючи шию хлопчика", - йдеться в повідомленні.
Жінка намагалася відтягнути його від дитини, але все було марно. Вона подзвонила в поліцію.
"Тоді чоловік відкрив вікно, схопив хлопчик, і хотів викинути з 4-го поверху дитину. Мати немов оскаженіла пантера робила все, щоб перешкодити цьому. Їй вдалося стати між дитиною і нападником, за що той вдарив маму три рази викруткою, чим зробив їй колоті рани", - розповіли волонтери.
Боротьба тривала поки не приїхала поліція. Малюка з мамою відразу ж доставили в лікарню.
У дитини діагностували множинні травми: струс головного мозку, гематоми на голові та шиї.
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