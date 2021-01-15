На Різдво мама з дитиною пішли в гості до знайомого, але зустріч з другом сім'ї ледь не обернулася трагедією.

"У чоловіка щось перемкнув в голові дзвінкий голос дитини і він почав бити хлопчика. Бив жорстоко, тріпав як шматок ганчір'я голову Юрки об підлогу, при цьому тримаючи і затискаючи шию хлопчика", - йдеться в повідомленні.

Жінка намагалася відтягнути його від дитини, але все було марно. Вона подзвонила в поліцію.

"Тоді чоловік відкрив вікно, схопив хлопчик, і хотів викинути з 4-го поверху дитину. Мати немов оскаженіла пантера робила все, щоб перешкодити цьому. Їй вдалося стати між дитиною і нападником, за що той вдарив маму три рази викруткою, чим зробив їй колоті рани", - розповіли волонтери.

Боротьба тривала поки не приїхала поліція. Малюка з мамою відразу ж доставили в лікарню.



У дитини діагностували множинні травми: струс головного мозку, гематоми на голові та шиї.