Подорожчання продуктів у Житомирській області за останній місяць торкнулося навіть найдешевших позицій кошика. Найвідчутніше зріс у ціні цукор — із 30,22 до 35,82 грн за кілограм, свідчить моніторинг Мінфін.

Подорожчання продуктів у Житомирській області за місяць виявилося найвідчутнішим для цукру — у вересні середня ціна кілограмової упаковки сягнула 35,82 грн проти 30,22 грн у серпні. Про це свідчить свіжий моніторинг цін порталу Мінфін.

Що подорожчало найбільше

Стрибок цукру за місяць становить 5,60 грн, або близько 18,5%. У торгових мережах розкид ще більший: від 34,90 грн в Auchan і Metro до 38,50 грн у Megamarket.

Другу сходинку за темпом зростання посіла гречка. Середня ціна кілограма піднялася з 74,63 до 80,95 грн, тобто на 6,32 грн. У магазинах ціни коливаються від 74,90 грн до 99,00 грн.

Стабільно дорожчають і соки. Літровий яблучний сік Galicia в середньому коштує 107,38 грн (у серпні було 104,54 грн), а мультивітамінний «Наш Сік» 950 мл — 69,70 грн проти 64,84 грн.

М'ясо, яйця та рис: які ціни зараз

Серед круп рис довгий тримається на позначці 67,66 грн за кілограм, пропарений — 61,37 грн. Найдешевший він у Metro (54,50 грн), найдорожчий — у Novus (79,99 грн).

Яйця курячі категорії С1 зараз продають по 78,99–84,25 грн за десяток, а упаковку з 18 штук — по 134 грн. Курятина дешевша за свинину: стегно 152,33 грн/кг, гомілка 94,50 грн/кг, тушка близько 117,50 грн/кг.

Свинина залишається найвищою позицією в кошику: грудинка в середньому 221,82 грн/кг, а лопатка — від 196,56 до 248,50 грн/кг залежно від мережі.

Загалом зростання цін на соціально значущі цукор і гречку помітно випереджає динаміку м'ясної групи.

Де купувати дешевше

Найнижчі ціни на базовий набір фіксували переважно в Metro та Auchan, тоді як Megamarket і Novus для частини позицій були дорожчими. Моніторинг оновлено 27 вересня о 13:48, тому протягом дня цінники в супермаркетах Житомирщини ще можуть змінюватися.

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