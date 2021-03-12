У Києві зняли на відео вибухи льоду, порятунок з ополонки і реанімаційні дії столичних рятувальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.

Так, столичні рятувальники провели на Оболоні масштабні навчання для відпрацювання дій в умовах можливої ​​повені та льодоходу.

"Як повідомляє наш журналіст, були залучені 15 підрозділів і підприємств, що належать до єдиної територіальної підсистеми цивільного захисту. Вибухи виробляли для запобігання ймовірності підйому рівня води і скупчення льоду, який під час руху може руйнувати гідроспоруди та опори мостів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що київські рятувальники знімали з даху підтопленого будинку на човен нібито постраждалих від повені і рятували людину, яка провалилася під лід.

Реанімаційні дії під час зупинки серця столичні рятувальники відпрацьовували на манекенах.

Раніше повідомлялось, що київські рятувальники отримали повідомлення про те, що на річці Дніпро, поблизу мосту ім. Патона, що в Дніпровському районі столиці, на дрейфуючій крижині перебувають двоє чоловіків. Їх врятували за допомогою надувного човна.

Нагадаємо, трагедія сталася в Києві: в озері знайшли тіло молодого хлопця, що трапилось.

Також Politeka писала, що "Розмова важливіша за дитину": киянка вирішувала свої справи, поки малюк грав на крижині, що підтала, відео.

Раніше Politeka повідомляла, що діти провалилися під лід на Київщині: врятувати вдалося не всіх.