Гуманітарна допомога в Полтавській області доступна для внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених родин та пенсіонерів. Безкоштовний одяг, взуття, дитяче харчування, продукти й засоби гігієни можна отримати в гуманітарних штабах Полтави та інших громад — з актуальними адресами та графіками роботи.

Грошова допомога в Полтавській області за програмою ООН — це фінансова підтримка, однак паралельно в регіоні діє розгалужена мережа пунктів видачі гуманітарної допомоги. Волонтери ГО «Українське місто» зібрали актуальні адреси, графіки роботи та телефони на основі офіційних даних Полтавської обласної військової адміністрації.

Де безкоштовно отримати одяг, взуття та засоби гігієни

У Полтаві працюють одразу кілька пунктів, куди можна прийти за речами. Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П. Котляревського (вул. Небесної Сотні, 17, телефон 050 305 19 49) видає одяг, взуття, дитяче харчування та засоби гігієни щодня з 9:00 до 18:00.

Пункт «Тепла кофта» на вул. Соборності, 43 (098 411 70 38) працює без вихідних із 10:00 до 17:00 — тут є одяг, взуття та постільна білизна. Благодійний фонд «Карітас Полтава» (вул. Пилипа Орлика, 20/1, 099 487 72 77) з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00 видає одяг, засоби гігієни, дитяче харчування та продукти.

Біля Свято-Успенського кафедрального собору на Соборному майдані, 1 щодня з 9:00 до 17:00 працює велика палатка — там роздають одяг, взуття та дитячі візочки.

Продуктові набори для переселенців

У приміщенні Центру культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади (майдан Незалежності, 5) працює штаб гуманітарної допомоги. З понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00 тут можна отримати одяг, взуття, дитяче харчування, молочні суміші та засоби гігієни.

Окремо на Полтавщині в п'яти містах працюють центри видачі індивідуальних продуктових наборів для ВПО. Якщо людина реєструвалася в управлінні соцзахисту Київського району Полтави (вул. Степана Халтуріна, 13), набір видають за адресою: Обласний центр естетичного виховання учнівської молоді на вул. Соборності, 67.

Для тих, хто став на облік у Шевченківському районі (вул. Івана Мазепи, 30), продуктовий набір видають у Полтавському коледжі нафти і газу на вул. Грушевського, 2а. Повний перелік пунктів видачі по всіх територіальних громадах зібраний у файлі, доступному на сторінці ГО «Українське місто».

Безкоштовне харчування та гарячі лінії

Гаряче харчування безкоштовно можна отримати біля Свято-Успенського собору (щодня з 9:00 до 17:00) та в школі №20 на вул. Анатолія Кукоби, 25 — сніданок о 9:00, обід із 13:00 до 14:00, вечеря о 17:00.

Як отримати гуманітарну допомогу

Гуманітарна допомога в Полтавській області надається безоплатно. Для продуктових наборів для ВПО потрібна довідка переселенця або відмітка про реєстрацію в управлінні соцзахисту; за речами й гігієною достатньо прийти з документом, що посвідчує особу.

З питань гуманітарної допомоги працює державна гаряча лінія 1545 — там підкажуть щодо евакуації, медицини, нарахування пенсії та забезпечення гуманітарною допомогою. Полтавський обласний контактний центр для переселенців доступний за номером 0800 50 22 30, координація поселення ВПО — 066 673 53 03.

Допомогу можна не лише отримати, а й принести. У Полтаві працюють центри збору: Палац дозвілля «Листопад» (вул. Соборності, 58, пн–пт 9:00–19:00, сб–нд 11:00–19:00), «Тепла кофта» та Полтавська міська рада (вул. Соборності, 36, пн–пт 9:00–16:00).

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