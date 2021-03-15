У Києві двоє іноземців пограбували квартиру, а потім розкидували вкрадені речі по вулиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Так, правоохоронці затримали двох іноземців, які обікрали квартиру на столичній Оболоні.
Зловмисники поцупили з помешкання золоті прикраси, гроші та мобільний телефон. Чоловікам повідомлено про підозру та на час слідства вони перебуватимуть під вартою.
В поліції розповіли, що на пульт централізованого спостереження управління поліції охорони у місті Києві надійшов сигнал "Тривога" з квартири на Оболонській площі. На місце події виїхали наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група.
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На місці правоохоронці побачили, що з вікна на другому поверсі вистрибують двоє чоловіків. Вони намагались втекти і одночасно позбутися вкрадених речей, але співробітники поліції їх наздогнали.
"У ході відпрацювання місця події поліцейські встановили, що чоловіки викрали з помешкання золоті прикраси, гроші та мобільний телефон", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зловмисниками виявились 31-річний та 34-річний громадяни іншої держави. За скоєне вони можуть потрапити до в’язниці на шість років.
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