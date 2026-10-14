Графіки відключення світла в Кропивницькому на 15 жовтня передбачають тимчасове знеструмлення будинків на кількох вулицях міста. Обмеження діятимуть у два проміжки часу: з 09:00 до 13:00 та з 13:00 до 17:00, повідомляє Кіровоградобленерго.

У першій половині дня електроенергію планують вимкнути за такими адресами:

Вокзальна: 16, 27; провулок Училищний: 2, 4, 6, 8, 10.

16, 27; провулок Училищний: 2, 4, 6, 8, 10. Юрія Олефіренка: 10; провулок Давидовський: 4, 6, 8–18, 20, 22.

10; провулок Давидовський: 4, 6, 8–18, 20, 22. Євгена Плужника: 18, 20, 22, 23, 25, 27/12, 29а, 30, 32, 34, 36/52, 37/14, 40–51, 49а, 54.

18, 20, 22, 23, 25, 27/12, 29а, 30, 32, 34, 36/52, 37/14, 40–51, 49а, 54. Тупик Прогонний: 1, 4, 4/51, 5, 6, 8, 12.

1, 4, 4/51, 5, 6, 8, 12. Садова: 9, 27–35, 37–41, 40а, 41а, 41б, 41в, 43–46, 45а, 45б, 48/31, 50/24, 50а, 52, 54–62, 57а/31, 62а, 62Б, 64, 66, 66а, 68/30, 69, 77, 77а, 79. Також будинок біля №65.

9, 27–35, 37–41, 40а, 41а, 41б, 41в, 43–46, 45а, 45б, 48/31, 50/24, 50а, 52, 54–62, 57а/31, 62а, 62Б, 64, 66, 66а, 68/30, 69, 77, 77а, 79. Також будинок біля №65. Солдатська: 68, 70, 78, 80, 82, 84, 86; Гостомельська: 2.

68, 70, 78, 80, 82, 84, 86; Гостомельська: 2. Селище Миру: 1, 3а–8, 11–13, 15–18, 21, 21а, 22, 23, 25а–27, 27а, 30, 31.

1, 3а–8, 11–13, 15–18, 21, 21а, 22, 23, 25а–27, 27а, 30, 31. Провулок Сінний: 3–6, 8, 10.

3–6, 8, 10. Олега Ольжича: 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 44в, 48, 62, 75, 75б, 85.

32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 44в, 48, 62, 75, 75б, 85. Архітектора Лишневського: 30–50, 50/39, 51, 52а, 53/41, 54–65, 67, 69, 71/59, а також 31/90 і 32/28.

30–50, 50/39, 51, 52а, 53/41, 54–65, 67, 69, 71/59, а також 31/90 і 32/28. Тупик Миру: 2.

За графіком, відновити електропостачання за цими адресами мають до 13:00. Водночас фактичний час може залежати від перебігу робіт.

Де вимкнуть світло після 13:00

Графіки відключення світла в Кропивницькому на 15 жовтня передбачають ще одну групу адрес, де електроенергії не буде з 13:00 до 17:00.

До переліку увійшли:

Любомира Гузара: 48, 48/149, 50, 52, 58.

48, 48/149, 50, 52, 58. Яновського: 104-н, 150, 151, 153, 153А, 153г, 155, 155А, 157а.

104-н, 150, 151, 153, 153А, 153г, 155, 155А, 157а. Українська: 44.

Мешканцям варто заздалегідь перевірити свою адресу та спланувати використання електроприладів. Якщо графік зміниться, актуальну інформацію слід уточнювати в оператора електромереж.