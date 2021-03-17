У Києві двоє чоловіків роздягнули та пограбували місцевого мешканця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, у Солом’янському районі Києва поліцейські затримали двох чоловіків за пограбування місцевого мешканця.

У поліції розповіли, що потерпілого побили, після чого зняли з нього куртку із особистими речами.

До чергової частини поліції звернулась жінка та повідомила, що біля магазину на вулиці Миколи Василенка невідомі пограбували її чоловіка.

Правоохоронці поспілкувались із потерпілим та з’ясували, що біля супермаркету до нього підійшли незнайомі чоловіки та запропонували разом випити. Заявник погодився, однак згодом між ним та новими знайомими виникла суперечка, у ході якої правопорушники побили 31-річного киянина та відібрали у нього куртку із мобільним телефоном та навушниками.

Згодом на вулиці Героїв Севастополя правоохоронці встановили ймовірних нападників. Під час спілкування із правоохоронцями чоловіки помітно нервували та зізнались у скоєному злочині.

Злочин скоїли мешканці столиці 1979 та 1991 років народження, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та грабежів.

Правопорушникам вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

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