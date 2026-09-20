Грошова допомога в Дніпропетровській області стала доступна в межах нової програми Естонської ради у справах біженців в Україні: вразливі домогосподарства можуть отримати до 17 381 гривні на ведення власного господарства.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області поповнилася ще однією програмою — восени 2026 року представництво Естонської ради у справах біженців в Україні відкрило реєстрацію на виплати. Йдеться про підтримку вразливих домогосподарств, які готові самостійно виробляти продукти харчування.

Програма має покращити продовольчу безпеку найвразливіших родин, які постраждали через збройний конфлікт. На Дніпропетровщині вона діє у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах. Підтримку можуть оформити переселенці, які перемістилися понад пів року тому, а також інші вразливі категорії.

Хто може отримати виплату

Щоб долучитися до грошової допомоги в Дніпропетровській області, домогосподарство має відповідати хоча б одній умові. Це родини, де є люди з інвалідністю I чи II групи або тяжкі хворі, які потребують дорогого лікування; господарства, у яких живуть лише люди похилого віку (від 60 років); родини з безробітними членами віком 50–59 років.

Також під критерії підпадають родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми, вагітними або дітьми до двох років, неповні сім'ї з дітьми до 18 років, молоді подружжя віком до 24 років і родини, де всі члени 18–49 років не мають роботи. Окремо враховують сім'ї ветеранів війни, які завершили службу.

Скільки грошей можна отримати

Виплати надають одноразовим платежем залежно від обраного напряму. За виробництво продукції рослинного походження у відкритому ґрунті чи теплиці передбачено 16 600 гривень, за розведення птиці, свиней, кролів або нутрій — 12 780 гривень, а за молочне виробництво (корови, кози, вівці) — 17 381 гривню.

Які документи потрібні

Для попередньої реєстрації треба заповнити спеціальну форму та підготувати документи: довідку переселенця, медичну довідку про поранення чи психологічну травму через бойові дії, підтвердження втрати члена родини на війні, довідку про інвалідність внаслідок війни, акт про руйнування чи пошкодження майна або підтвердження проживання у населеному пункті з переліку територій бойових дій.

Виплати нараховують лише після розгляду заповненої анкети, гроші перераховують одноразово на обраний напрям діяльності. Раніше "Карітас України" у Кам'янському Дніпропетровської області запустив окремий проєкт фінансової підтримки вразливих людей.

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