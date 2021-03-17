У Києві чоловік намагався врятувати собаку і сам опинився в біді
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, столичні надзвичайники врятували чоловіка та собаку, які знаходилася на льоду.
Зазначається, що у середу, 17 березня, до служби порятунку надійшло повідомлення від працівників підприємства про те, що на озері Опечень, що в Оболонському районі столиці, на кризі знаходиться чоловік із собакою, які не можуть самостійно добратися до берега.
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Прибувши на озеро, рятувальники встановили, що чоловік 1981 року народження знаходиться на тонкій кризі на відстані 70 метрів від берегу, а собака вже знаходився у воді, і не міг вибратися.
"Як виявилося, робітники одного з підприємств побачили, що їхній пес провалився під лід, і вирішили самотужки дістати його на берег. Але без допомоги рятувальників тут не обійшлося.
За допомогою рятувальної мотузки, надзвичайники дісталися до собаки та дістали її на лід. О 08:30 чоловіка було транспортовано до берега, від медичної допомоги він відмовився. Робітники забрали собаку у тепло і подякували працівникам ДСНС", - йдеться в повідомленні.
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