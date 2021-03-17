У Києві чоловік намагався врятувати собаку і сам опинився в біді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, столичні надзвичайники врятували чоловіка та собаку, які знаходилася на льоду.

Зазначається, що у середу, 17 березня, до служби порятунку надійшло повідомлення від працівників підприємства про те, що на озері Опечень, що в Оболонському районі столиці, на кризі знаходиться чоловік із собакою, які не можуть самостійно добратися до берега.

Прибувши на озеро, рятувальники встановили, що чоловік 1981 року народження знаходиться на тонкій кризі на відстані 70 метрів від берегу, а собака вже знаходився у воді, і не міг вибратися.

"Як виявилося, робітники одного з підприємств побачили, що їхній пес провалився під лід, і вирішили самотужки дістати його на берег. Але без допомоги рятувальників тут не обійшлося.

За допомогою рятувальної мотузки, надзвичайники дісталися до собаки та дістали її на лід. О 08:30 чоловіка було транспортовано до берега, від медичної допомоги він відмовився. Робітники забрали собаку у тепло і подякували працівникам ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, більше 70 рятувальників кинулися на пошуки киянина, працює техніка: фото і подробиці переполоху.

Як повідомляла Politeka, нова НП сталася на воді в Києві, жінка провалилася під лід: "намагалася врятувати собаку і...".