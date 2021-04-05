На тлі посилення карантину у Києві та введення спецперепусток для громадського транспорту на дорогах столиці утворились чисельні затори
Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.
Так, за даними журналістів, на під'їзді до Києва і в самому місті утворилися багатокілометрові затори з приватних автомобілів.
Зокрема, у мережі з'явилось відео з боку Житомирської траси. На опублікованих кадрах можна побачити, що затор починається ще за містом. У той же час служби таксі істотно підняли ціни. Щоб доїхати зі спального району у центр міста, доведеться заплатити близько 400 грн.
Недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі..."
51-річна Лопес в червоному боді і туфлях влаштувала жаркий сеанс спокуси: "Крадійка сердець"
Дженніфер Лопес без білизни залізла на рояль, підкоривши соковитими формами: "Ось вам і королева"
"О Боже, це Надя Дорофєєва...": таємниче Сонце на шоу "Маска" вивели з себе, дійшло до погроз
НП з Кароль на "Голосі країни", в Мережі показали, хто підставив їй підніжку: "Тепер зрозуміло, чому..."
Також Vesti повідомляють, що через перевантаження центральних вулиць у столиці спостерігається велика кількість аварій і заторів.
"Або більшість людей, що мають автомобілі, вирішили підробити таксистами, або, як пише депутата від "СН" Ольга Василевська, "локдаун то несправжній". За словами нардепа, на радіо обговорюється, де можна придбати спецперепустку і скільки потрібно "занести", щоб ресторан продовжив працювати", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що столичні таксисти зараз вирішили "озолотитися по-крупному". Служби таксі не розгубилися і підняли ціни в два рази. Так, дістатися з лівого берега в центр зараз коштує від 300 до 500 гривень (може і більше).
Нагадаємо, українці отримають "імунітет" на роботі під час локдауну: хто отримуватиме до 30 тисяч всупереч карантину.
Як повідомляла Politeka, штрафи за порушення карантину "розорять" українців: кого жорстко покарають, "Мінімальна сума..."
Також Politeka писала, що опиниться під забороною з 5 квітня, "діятиме мінімум до..."