На тлі посилення карантину у Києві та введення спецперепусток для громадського транспорту на дорогах столиці утворились чисельні затори

Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.

Так, за даними журналістів, на під'їзді до Києва і в самому місті утворилися багатокілометрові затори з приватних автомобілів.

Зокрема, у мережі з'явилось відео з боку Житомирської траси. На опублікованих кадрах можна побачити, що затор починається ще за містом. У той же час служби таксі істотно підняли ціни. Щоб доїхати зі спального району у центр міста, доведеться заплатити близько 400 грн.

Також Vesti повідомляють, що через перевантаження центральних вулиць у столиці спостерігається велика кількість аварій і заторів.

"Або більшість людей, що мають автомобілі, вирішили підробити таксистами, або, як пише депутата від "СН" Ольга Василевська, "локдаун то несправжній". За словами нардепа, на радіо обговорюється, де можна придбати спецперепустку і скільки потрібно "занести", щоб ресторан продовжив працювати", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що столичні таксисти зараз вирішили "озолотитися по-крупному". Служби таксі не розгубилися і підняли ціни в два рази. Так, дістатися з лівого берега в центр зараз коштує від 300 до 500 гривень (може і більше).

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