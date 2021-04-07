У Києві було затримано молодиків, які розгромили та пограбували кафе на ринку "Позняки"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.



Зазначається, що злочин стався у понеділок, 5 квітня, на території ринку "Позняки" у Дарницькому районі столиці.



Молодики розпилили в обличчя продавчині газовий балончик, вибили двері та проникли в приміщення, в якому в цей момент проводилася інвентаризація.



Потрапивши всередину, молодики продовжили наносити тілесні ушкодження продавчині, перекинули на неї холодильник і стали трощити усе навколо. Після цього молодики забрали з каси гроші, а також особисті кошти потерпілої. Пограбувавши кафе, зловмисники втекли.

Наразі двом із трьох нападників вже повідомлено про підозру, вирішується питання щодо повідомлення про підозру третьому учаснику подій. Їм загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Про інцидент також раніше повідомляли столичні ЗМІ.

"Поблизу із універсамом на Позняках четверо невідомих осіб у балаклавах забігли у місцеву наливайку, побили всіх, все потрощили і втекли. Версії дві: мафія або небайдужі активісти", - йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача: "спочатку погрожував, а потім дістав біту і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.