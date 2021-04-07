У Києві було затримано молодиків, які розгромили та пограбували кафе на ринку "Позняки"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Зазначається, що злочин стався у понеділок, 5 квітня, на території ринку "Позняки" у Дарницькому районі столиці.
Молодики розпилили в обличчя продавчині газовий балончик, вибили двері та проникли в приміщення, в якому в цей момент проводилася інвентаризація.
Потрапивши всередину, молодики продовжили наносити тілесні ушкодження продавчині, перекинули на неї холодильник і стали трощити усе навколо. Після цього молодики забрали з каси гроші, а також особисті кошти потерпілої. Пограбувавши кафе, зловмисники втекли.
Наразі двом із трьох нападників вже повідомлено про підозру, вирішується питання щодо повідомлення про підозру третьому учаснику подій. Їм загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.
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Про інцидент також раніше повідомляли столичні ЗМІ.
"Поблизу із універсамом на Позняках четверо невідомих осіб у балаклавах забігли у місцеву наливайку, побили всіх, все потрощили і втекли. Версії дві: мафія або небайдужі активісти", - йшлося в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача: "спочатку погрожував, а потім дістав біту і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.