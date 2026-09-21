Атаки російських військ по критичній інфраструктурі області спричинили збої в енергосистемі, через що можливі тривалі відключення світла і тепла.

Світло у Херсоні та перебої з електропостачанням знову даються взнаки через російські атаки: 21 вересня місто зіткнулося зі збоями в мережі після чергових ударів військ РФ по енергооб'єктах.

Про перебої повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько. За його словами, наразі фахівці вивчають масштаби пошкоджень та обсяги аварійно-відновлювальних робіт. Відповідно, точні терміни, коли електропостачання стабілізують, поки невідомі.

Чому неможливі чіткі графіки відключень

У Херсоні та громаді наразі неможливо розробити і дотримуватися чітких графіків відключень електроенергії, бо ситуація в енергосистемі регіону залишається нестабільною, а війська РФ постійно обстрілюють об'єкти енергетики.

Раніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що війська РФ посилюють удари по критичній інфраструктурі області. Саме тому, за його словами, можливі перебої зі світлом і теплом.

Що робити під час тривалого блeкауту

Під час тривалих відключень у місті цілодобово працюють так звані «Пункти незламності». Пункти незламності забезпечують доступ до базових послуг: там можна набрати питну воду, зарядити гаджети та скористатися інтернетом.

Як повідомили у місцевій владі, адресу найближчого пункту можна дізнатися в обласному контакт-центрі за номером 0800 101 102. Цей сервіс працює цілодобово.

Про перебіг відновлювальних робіт місцева влада обіцяє повідомляти додатково, щойно енергетики оцінять повний обсяг пошкодень і назвуть реальні терміни повернення світла. Наразі мешканцям варто бути готовими до того, що відключення можуть тривати довше, ніж зазвичай.

Раніше Politeka повідомляла про те, що в місті працюють Пункти незламності на ті полу знеструмлень.