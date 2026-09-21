Початок опалювального сезону в Харківській області в 2026 році визначатимуть не за календарем, а за фактичною погодою. Рішення про подачу тепла ухвалюють органи місцевого самоврядування згідно з постановою Кабміну №830.

Компенсації на ремонт житла в Харківській області уже виплачують мешканцям, а восени на порядку денному з'являється ще одне питання — коли ввімкнуть опалення. Батареї стануть теплими не за календарною датою, а за фактичною погодою.

Початок опалювального сезону в Харківській області в 2026 році регулюють загальні для країни правила. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, рішення про початок і закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Головний критерій — температура повітря. Опалення має подаватися, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°C або нижче. Тобто запуск тепла визначає саме затяжне похолодання, а не перша нічна прохолода.

Водночас коротке похолодання не означає автоматичного запуску опалення по всій області. Якщо температура швидко повертається до вищих позначок, окремі громади можуть ухвалювати рішення про старт тепла з урахуванням фактичної погоди та місцевих умов.

На те, коли в Україні та в Харківській області почнуть опалювальний сезон 2026–2027, впливають три чинники: температура восени, стан енергосистеми і готовність громад. При цьому враховуються кліматичні умови та вимоги відповідних нормативних документів.

Що варто знати мешканцям

Точну дату ввімкнення тепла в конкретному будинку оголошує місцева влада разом із теплопостачальними підприємствами. Рішення про початок опалювального сезону в Харківській області ухвалюють після того, як середньодобова температура тримається на рівні +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль.

Мешканцям радять стежити за повідомленнями місцевої ради та теплопостачальних підприємств, а також підготувати оселі до старту сезону: перевірити батареї, не закривати їх меблями і не перекривати стояки, щоб тепло рівномірно розподілялося по квартирі.

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