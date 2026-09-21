Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області нараховуються автоматично, коли людині виповнюється 70, 75 або 80 років. Розмір надбавки зростає за віковими етапами — від 300 до 570 гривень, і звертатися для цього до Пенсійного фонду не потрібно.

Вікова надбавка до пенсії на Чернігівщині нараховується автоматично — щойно людині виповнюється 70, 75 або 80 років, розмір щомісячної виплати зростає без жодних звернень до Пенсійного фонду.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, вікову доплату отримують пенсіонери після досягнення 70, 75 і 80 років. Водночас із 1 січня 2026 року загальний розмір пенсійної виплати не може перевищувати 10 340,35 гривні.

Сума надбавки залежить саме від віку людини. Пенсіонерам віком від 70 до 74 років щомісяця додають 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 гривень, а тим, кому виповнилося 80 років, — 570 гривень.

Чому після 75 років додають не 456, а лише 156 гривень

Найбільше запитань у пенсіонерів виникає саме тут. Людина, яка вже отримувала надбавку 300 гривень після 70 років, при досягненні 75 років отримає додатково не 456, а лише 156 гривень. Попередня надбавка нікуди не зникає: до 300 гривень просто дораховують решту, тож загальна сума вікової доплати сягає 456 гривень.

За тією ж логікою працює і перехід на рівень 80 років: виплату «підтягують» до 570 гривень із урахуванням уже нарахованих сум.

Як отримати вікову надбавку

Окремо оформлювати доплату не потрібно — її призначають автоматично з дня досягнення відповідного віку. Якщо пенсіонер народився, скажімо, 20 числа, за перший місяць доплату нарахують пропорційно до кількості днів після дня народження, а повний розмір надбавки виплачуватимуть уже з наступного місяця.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: хто отримає додатково від 300 до 570 гривень.

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