Грошова допомога в Миколаївській області за програмою «Зимова підтримка» передбачена для мешканців територіальних громад, де велися бойові дії. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, куди подавати заяву на її отримання — до ПФУ чи до територіальної громади.

Допомога ветеранам у Миколаївській області вже зібрана на онлайн-мапі послуг, а тепер Пенсійний фонд України роз'яснив, куди подавати заяву на одноразову грошову виплату «Зимова підтримка» мешканцям громад, де тривали бойові дії.

Грошова допомога в Миколаївській області за програмою «Зимова підтримка» запроваджена постановою Кабінету Міністрів України № 1084 від 3 вересня 2026 року, повідомляє Пенсійний фонд України. Виплати охоплюють мешканців восьми областей — Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської, які фактично проживають у територіальних громадах, визначених двома переліками.

Куди саме звертатися, залежить від того, до якого переліку належить населений пункт. Мешканцям громад із першого переліку заяву приймають одразу трьома каналами: через сервісний центр Пенсійного фонду України, через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради.

Для громад, визначених другим переліком, шлях інший — заяву подають безпосередньо до сільської, селищної або міської ради.

Хто належить до вразливих категорій

«Зимову підтримку» спрямовано на вразливі категорії населення: це особи з інвалідністю, отримувачі житлових субсидій, пенсіонери, родини, які одержують допомогу на дітей, а також переселенці, котрим виплачують допомогу на проживання ВПО.

Уточнити, до якого переліку належить саме ваша громада, можна в контакт-центрі Пенсійного фонду за номером 0 800 503 753 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) або за телефонами (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. Грошова допомога в Миколаївській області оформлюється лише за одним із відповідних каналів — залежно від переліку вашої громади.

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