У Києві чоловік вкрай бурхливо відреагував на зауваження щодо відсутності маски - він плюнув в обличчя касирці і втік
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Інцидент стався на заправці на Харківському шосе. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.
Так, камери відеоспостереження зафіксували момент, як чоловік підходить ближче до касирки та пляє в неї.
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"Зовсім кукуха не варить. На АЗС ANP, що на Харківському шосе, 68, заїхав чолов‘яга на Mazda (AE2089CI). Коли жінка-касир попросила його надягнути маску - почав сперечатися, а потім нахабно плюнув їй в обличчя і втік. Сподіваємося, що швидко знайдуть", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Кременчуці пасажири маршрутки посварилися через неправильно одягнену маску. Так, чоловік зробив зауваження жінці, щоб та одягла маску. Але, замість того, щоб прислухатися до поради, пасажирка почала скандалити. Варто відзначити, що людям без масок, які проживають в "червоних" карантинних регіонах, загрожує штраф за порушення карантинних правил.
Нагадаємо, перебував у метро без маски: у Харкові хуліган кинувся з кулаками на поліцейського.
Раніше Politeka писала про нові жорсткі правила карантину, що змінилося з 5 квітня: "Весь громадський транспорт і метро...".
Також Politeka повідомляла, що киянин влаштував стрілянину в ТРЦ через зауваження про маску: куля наздогнала охоронця.