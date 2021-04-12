У Києві дві неповнолітні дівчини намагались звести рахунки з життям

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у різних районах української столиці в суботу, 10 квітня, були зафіксовані спроби самогубств. Дві неповнолітні мешканки Києва намагалися накласти на себе руки, наковтавшись таблеток.

Столичні журналісти, посилаючись на інформоване джерело, повідомляють, що мотиви таких вчинків дівчат будуть встановлюватим правоохоронці.

"У дитячу лікарню "Охматдит" привезли жительку Оболонського району, яка у себе вдома випила 50 таблеток. В той самий день до цієї медустанови привезли ще одну киянку. У себе вдома в Солом'янському районі вона прийняла велику кількість лікарського препарату. Обом потерпілим було надано необхідну медичну допомогу", - розповів співрозмовник журналістів.

Про вік та особи дівчат, які намагалися накласти на себе руки, наразі інформації немає.

Слід зазначити, що з початку року в столиці практично щодня відбувалися самогубства. При цьому вік загиблих суттєво різниться - їм від 12 до 90 років.

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