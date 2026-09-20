Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі підтримує держава: власники, які безоплатно прихистили переселенців, щомісяця отримують компенсацію. У вересні 2026 року її розмір не змінився — 450 гривень за кожну розміщену особу.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі — програма, за якою реальні гроші отримує власник помешкання, а не переселенець. Пенсійний фонд України (ПФУ) щомісяця компенсує витрати тим, хто безоплатно прихистив внутрішньо переміщених осіб.

У вересні 2026 року розмір виплати не змінився і становить 450 гривень за кожного розміщеного переселенця. Сума фіксована: скільки осіб офіційно проживає у власника, стільки разів по 450 гривень він і отримує щомісяця. Тепер власник також може бачити в особистому кабінеті повну картину щодо призначення, відмови чи перерахунку грошей.

На скільки призначають і за яких умов

Фінансову допомогу призначають строком на шість місяців із можливістю автоматичного продовження ще на пів року після перевірки даних. Право на гроші має саме власник житла, який надав його переселенцям абсолютно безкоштовно.

Щоб претендувати на виплату, і власник, і розміщена особа мають дотримуватися трьох умов:

власник не бере з ВПО жодної плати за проживання;

переселенці фактично мешкають за адресою, вказаною в заяві;

власник і розміщена особа не є родичами першого ступеня споріднення — чоловіком або дружиною, батьками або дітьми.

У ПФУ наголошують: компенсацію за розміщення не варто плутати із субсидією на оренду житла. Це два абсолютно різні механізми підтримки, хоча обидва стосуються переселенців.

Кому відмовлять у виплаті

Фонд постійно перевіряє відомості про заявників і фактичне місце перебування ВПО. Якщо виявлені порушення чи недостовірні дані, нарахування одразу припиняють. Відмовити у компенсації можуть, якщо:

переселенця немає за адресою понад один місяць;

ВПО перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль;

між власником і розміщеною особою є перший ступінь споріднення;

у заяві подані неправдиві дані, що впливають на розмір виплати;

підтримка дублюється — наприклад, переселенець одночасно оформлює субсидію на оренду цього ж житла.

Як оформити компенсацію в Запоріжжі

Власник житла в Запоріжжі чи будь-якому населеному пункті Запорізької області подає заяву до Пенсійного фонду України — особисто через сервісний центр або дистанційно, через вебпортал електронних послуг чи контакт-центр фонду. У заяві зазначають адресу помешкання і дані переселенців. Після перевірки ПФУ призначає виплату, а її статус власник відстежує в особистому кабінеті.

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