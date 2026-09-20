Доплати для пенсіонерів в Одеській області передбачені за особливі заслуги перед Україною: у Пенсійному фонді нагадали, хто має право на надбавку та який її розмір у 2026 році.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області отримують не всі — надбавку за особливі заслуги перед Україною встановлюють лише окремим категоріям громадян, нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області.

Право на таку доплату закріплює Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». До переліку входять Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні або чотирма й більше орденами України після проголошення незалежності, а також ветерани війни, відзначені орденом за особисту мужність.

Хто ще може розраховувати на надбавку

Закон також згадує видатних спортсменів — переможців Олімпійських і Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонів світу та Європи, космонавтів, які здійснили політ у космос, а також осіб, відзначених почесним званням «заслужений» чи нагороджених державною премією України.

Окремо в законі виділені матері, які народили п'ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, і борці за незалежність України у XX столітті та реабілітовані особи.

Скільки виплачують

Надбавку обчислюють у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей мінімум становить 2595 гривень. Найбільшу доплату — 40%, тобто 1038 гривень, отримують Герої України, особи з орденом Героїв Небесної Сотні та матері, які народили 10 і більше дітей.

Матерям, які народили 9 дітей, встановлено надбавку 39% — 1012,05 гривні. Для інших категорій сума визначається відповідно до належності до певної групи та кількості дітей.

Як отримати надбавку

Перерахунок пенсій за особливі заслуги Пенсійний фонд провів автоматично з 1 січня 2026 року. Якщо документи ще не подані, слід звернутися до сервісного центру ПФУ із заявою та документами, що підтверджують право на доплату: посвідченнями, відомостями про нагороди чи почесні звання.

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