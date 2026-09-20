Гуманітарна допомога в Харківській області охоплює внутрішньо переміщених осіб і мешканців, які опинилися у скрутному становищі: благодійний фонд «Єдність та сила» розповів, хто може отримати продуктові, гігієнічні набори та іншу підтримку.

Гуманітарну допомогу в Харківській області отримують найбільш вразливі жителі — благодійний фонд «Єдність та сила», що працює у Харкові, пояснив, хто саме може розраховувати на продуктові та гігієнічні набори.

Хто може звернутися

У Харкові організація надає гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які переїхали до міста не більше ніж три місяці тому на момент подання заявки. Також приймають запити від мешканців Харкова, що опинилися у скрутному становищі й не можуть впоратися самотужки, — ці заявки розглядають індивідуально та оцінюють їх терміновість.

Для самотніх маломобільних людей діє адресна доставка допомоги. Ідеться про тих, хто майже не пересувається і не може вийти з дому, незалежно від того, оформили їм офіційно інвалідність чи ні. Систему реєстрації для таких людей спростили, а їхні заявки на постійну періодичну допомогу регулярно оновлюють.

Що видають

У переліку продуктової допомоги — гречка, рис, булгур, консерви, паштет, чай, кава, згущене молоко, галетне печиво, хлібці, сухе дитяче харчування та сухе молоко. Засоби гігієни й побутова хімія: підгузки для дорослих і дитячі, вологі серветки, одноразові пелюшки, гель для душу, шампунь, зубні щітки й паста, мило, туалетний папір, пральний порошок та засоби для миття посуду.

Для людей з інвалідністю та малорухомих передбачені тростини, милиці під лікоть, крісла колісні, ходунки, глюкометри з тест-смужками, тонометри й пульсоксиметри. Дітям видають альбоми, фарби, олівці, пластилін, розмальовки, книжки та іграшки українською.

Через відключення світла й похолодання також надають теплий одяг, свічки, ліхтарики, павербанки, термоси, газові туристичні плитки, ковдри, спальні мішки та генератори.

Як подати заявку

Звернутися можна електронною поштою на unityandstrengthkh@gmail.com або через соціальні мережі фонду, де публікують свіжі звіти. Офіс благодійного фонду розташований у Харкові (індекс 61170).

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