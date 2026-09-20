Гуманітарна допомога в Запорізькій області охоплює кілька вразливих категорій населення. Благодійний фонд «Єдність та сила» розповів, хто може безоплатно отримати продуктові набори, засоби гігієни та речі першої потреби.

Гуманітарна допомога в Запорізькій області від фонду «Єдність та сила» доступна кільком вразливим категоріям населення. У Запоріжжі безоплатні набори й речі першої потреби можуть отримати багатодітні родини, люди з інвалідністю, переселенці та люди пенсійного й передпенсійного віку.

Допомогу надає благодійний фонд «Єдність та сила». Організація також окремо розглядає запити мешканців, які опинилися в складній життєвій ситуації, що її не можуть подолати самотужки, — такі заявки оцінюють індивідуально за терміновістю.

Для самотніх маломобільних людей у Харкові та Запоріжжі фонд організував адресну доставку. Йдеться про тих, хто майже не пересувається й не може самостійно вийти з дому, незалежно від того, чи присвоїли їм офіційно інвалідність. Для цих людей спростили реєстрацію та відібрали заявки на постійну періодичну допомогу.

В інших населених пунктах Запорізької області допомогу організовують після аналізу потреб. Фонд проводить анкетування в соцмережах, спілкується з людьми та узгоджує поставки з місцевою владою. Завдяки цьому підтримку доставляють саме туди, де вона найбільш потрібна, зокрема у віддалені села.

Серед допомоги — продуктові набори: крупи (гречка, рис, булгур), консерви, чай, кава, згущене молоко, галетне печиво, хлібці, дитяче сухе харчування й сухе молоко. Також видають засоби гігієни й побутову хімію: підгузки для дорослих і дітей, вологі серветки, урологічні прокладки, шампунь, зубну пасту, мило, туалетний папір, антисептики та пральний порошок.

Людям з інвалідністю можуть передати тростини, милиці, крісла колісні, ходунки, глюкометри, тонометри й пульсоксиметри. На випадок відключень світла та похолодання фонд приймає й надає теплий одяг, свічки, ліхтарики, павербанки, термоси, газові плитки, ковдри, постіль і генератори.

Як звернутися по допомогу

Щоб отримати підтримку в Запоріжжі або іншому населеному пункті області, потрібно звернутися до фонду «Єдність та сила». Актуальні умови надання допомоги й контакти опубліковані на офіційному сайті організації та в її соцмережах.

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