Подорожчання продуктів у Харківській області триває: свіжий моніторинг цін від Мінфіну показав, що за місяць у супермаркетах змінилися цінники на низку базових товарів.

Подорожчання продуктів у Харківській області триває й у вересні — свіжий моніторинг цін, який веде Мінфін у найбільших торговельних мережах, зафіксував, що за місяць цінники на частину базових товарів знову змінилися помітніше, ніж зазвичай.

. Порівняння поточних середніх цін із середньомісячними показниками серпня показує, де різниця виявилася найбільшою, а де ціни майже стоять на місці.

Гречка та борошно

Гречка в середньому подорожчала до 78,35 грн за кілограм: у серпні вона коштувала 74,63 грн. При цьому в мережах ціни розходяться суттєво — у Metro кілограм продають по 69,50 грн, у Novus — по 69,99 грн, а в Megamarket цінник сягає 99 грн.

Борошно «Хуторок» пшеничне змінилося мінімально: кілограм коштує 36,72 грн проти 35,88 грн у серпні. Двокілограмове пакування подорожчало з 70,96 до 72,64 грн.

Олія та цукор

Рафінована соняшникова олія «Олейна» (850 мл) додала у ціні зі 100,68 грн до 107,30 грн. Олія «Щедрий Дар» подорожчала зі 100,07 до 101,50 грн за пляшку.

Помітніше зріс цукор кристалічний: місяць тому кілограм у середньому коштував 30,22 грн, а тепер — 35,05 грн. Найдешевше цукор продають у Novus (31,89 грн), а в Megamarket за кілограм просять 38,50 грн.

Яйця

Найбільший стрибок показали курячі яйця. Десяток «Квочки» категорії С1 у серпні обходився у 57,12 грн, а на 19 вересня — вже 70,95 грн. Пакування «Ясенсвіт» на 10 штук зросло з 59,49 до 79,99 грн, а на 18 штук — зі 106,95 до 129 грн.

Моніторинг охоплює ціни в найбільших мережах, тож у невеликих магазинах Харкова та області кінцева вартість може відрізнятися. Дані оновлюються щодня — це дозволяє відстежити, як змінюються цифри, перш ніж іти за покупками.

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