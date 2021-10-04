Чоловік чекав на зупинці маршрутку і розмовляв по телефону, за мить він став жертвою п'яної компанії.

На зупинці громадського транспорту в селищі Торчин Волинської області кілька п'яних чоловіків жорстоко побили ветерана АТО.

Про це розповіла мешканка міста Іванка Улітовська соціальній групі"Торчин SOS" у Facebook.

За її словами, учасник АТО стояв на зупинці і чекав маршрутку, нікого не чіпаючи. Він говорив по телефону. До бійця стали приставати п'яні хлопці і той попросив їх поводитись спокійніше. Замість того, щоб заспокоїтись молодики розбушувалися і почали жорстоко бити військового.



Перехожі намагалися заступитися, але оскільки нападників було багато, ніхто не взявся фізично їм перешкоджати.

Потерпілому сильно розбили обличчя, але він зумів самостійно піднятися на ноги. Свідки кричущого інциденту екстрено викликали поліцію і швидку на місце події.

"Обурення просто не має меж… Не можу, щоб не поділитися з вами своїм обуренням. Не знаю чим далі закінчиться вся ця ситуація, але хочу, щоб ви всі знали наших місцевих "героїв" в обличчя", – повідомила автор публікації.

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