Вранці у вівторок, 30 листопада, в Дарницькому районі Києва викрали гроші з банкомату. На місце інциденту з'їхалися правоохоронці.

Для пошуку і затримання причетних у столиці введена спеціальна поліцейська операція "план перехоплення", передає Politeka.net з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За попередньою інформацією, двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима і зникли. Точна сума викрадених коштів не вказується.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою. Зловмисникам світить до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поки поліцейські ловлять зухвалих злодіїв, українці обговорюють цю подію в Мережі:

"От паразити як у кіно🤣"

"Оперативно спрацювали..."

"Так цікаво скільки грошей))"

"А так можна було?))"

"Просто дуже потрібні були гроші!!!"

"Пощастило пацанам)"

"Таааак. З такими цінами і зарплатами. Це тільки початок"

"Просто забрали свій депозит"

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