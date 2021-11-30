Вранці у вівторок, 30 листопада, в Дарницькому районі Києва викрали гроші з банкомату. На місце інциденту з'їхалися правоохоронці.
Для пошуку і затримання причетних у столиці введена спеціальна поліцейська операція "план перехоплення", передає Politeka.net з посиланням на прес-службу поліції Києва.
За попередньою інформацією, двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима і зникли. Точна сума викрадених коштів не вказується.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою. Зловмисникам світить до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Поки поліцейські ловлять зухвалих злодіїв, українці обговорюють цю подію в Мережі:
"От паразити як у кіно🤣"
"Оперативно спрацювали..."
"Так цікаво скільки грошей))"
"А так можна було?))"
"Просто дуже потрібні були гроші!!!"
"Пощастило пацанам)"
"Таааак. З такими цінами і зарплатами. Це тільки початок"
"Просто забрали свій депозит"
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